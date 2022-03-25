Утром 25 марта в СМИ появились данные о том, что Владимир Жириновский якобы умер в больнице. Эта информация оперативно была опровергнута коллегами политика.

Утром 25 марта в СМИ появились данные о том, что Владимир Жириновский якобы умер в больнице. Эта информация оперативно была опровергнута коллегами политика.О кончине политика сообщили РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина. Ему было 75 лет. Лидера ЛДПР не стало 25 марта в 10:45. Сообщается, что последние дни Владимир Жириновский провел без сознания. О дате и месте похорон будет известно позднее.Владимир Жириновский попал в больницу 2 февраля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, поражение легких достигло 75%. Также о состоянии политика ходило множество слухов. Источники сообщали, что состояние лидера ЛДПР крайне тяжелое.Поговаривали, будто бы у Владимира Жириновского начались воспалительные процессы в мозге. Парламентарий находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Также якобы врачи поддерживали давление крови при помощи норадреналина. При этом, стоит отметить, что в ЛДПР слухи о тяжелом состоянии лидера не подтверждали, отмечая, что он стабилен и даже продолжает работать.Напомним, Владимир Жириновский активно выступал за вакцинацию. Он утверждал, что сделал восемь прививок от коронавируса. Правда, по мнению врачей, это и могло стать одной из причин столь тяжелого течения болезни. Елена Малышева , что лидер ЛДПР фактически "обучил свою иммунную систему не видеть вирус". По словам телеведущей, от такого коктейля даже самый слабый вирус может приобрести огромную разрушительную силу.