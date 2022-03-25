В Гусь-Хрустальном 45-летний местный житель предстанет перед судом за кражу алкоголя в магазине. В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение

В Гусь-Хрустальном 45-летний местный житель предстанет перед судом за кражу алкоголя в магазине. В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о хищении товара в одном из районных магазинов. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили, что к хищению причастен 45-летний местный житель. Фигурант в содеянном сознался и