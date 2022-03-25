Имущественный ущерб составил 113 тысяч рублей.

В Камешкове местного жителя признали виновным в поджоге машины полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.В ночь с 5 на 6 ноября 2020 года, из ненависти к сотруднику МВД, который несколько раз привлекал к административной ответственности брата подсудимого, он изуродовал автомобиль обидчика. Затем парень решил сжечь транспортное средство. Вместе с подельником он облил авто бензином, чиркнул зажигалку, и железный конь вспыхнул словно факел.Имущественный ущерб составил 113 тысяч рублей. На злоумышленника завели уголовное дело. Фигурант признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.Суд дал ему год и три месяца условно с испытательным сроком 1,5 года. Житель Камешкова полностью возместил причиненный ущерб.«Потерпевший претензий к обвиняемому не имел, фактически примирился с ним, просил о снисхождении», - подчеркнули в облсуде.Приговор в законную силу пока не вступил.