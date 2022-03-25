Житель Камешковского района осужден за поджог личного автомобиля сотрудника полиции - сообщает...

Житель Камешковского района осужден за поджог личного автомобиля сотрудника полиции - сообщает пресс-служба областного суда.В ночь с 5 на 6 ноября 2020 года, действуя на почве личной неприязни к сотруднику полиции, вызванной тем, что потерпевший при осуществлении служебной деятельности неоднократно привлекал к административной ответственности брата подсудимого, в г. Камешково совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, нанес множественные удары по кузову личного автомобиля полицейского. После этого злоумышленники облили автомобиль бензином и подожгли его.В результате автомобиль сотрудника полиции был полностью уничтожен. Размер ущерба составил 113000 рублей.Суд назначил обвиняемому наказание по ч. 1 ст. 167 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.Фото: freepik