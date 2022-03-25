Самая массовая экологическая акция Час земли пройдёт в эту субботу, 26-го марта. Проголосовать...

Самая массовая экологическая акция "Час земли" пройдёт в эту субботу, 26-го марта.Проголосовать за здоровье планеты, выключив этим вечером на час - с 20.30 до 21.30 - свет и все электроприборы, может каждый. Давайте проявим свою любовь к нашей хрупкой планете. По данным ученых, результатом пагубного влияния на экосистему Земли может стать то, что к 2050-му году людям может понадобиться вторая планета. Каждый год в акции участвуют больше двух миллиардов людей из 180 стран мира. "Час Земли" проводится в России с 2009-го года.