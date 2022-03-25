В результате нападения она получила травму руки.

В Гороховце женщина отсудила за укус собаки 50 тысяч рублей. Во время прогулки со своим питомцем на четвероногого напал чужой пёс. Хозяйка встала на его защиту и получила травму руки.Жительница Гороховца обратилась в суд. В заявлении она указала, что на набережной реки Колпь животное без поводка напало на неё. В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь. После инцидента она вынуждена была уйти на больничный. Моральный вред истцом оценён в 400 тысяч рублейПредставитель ответчика пояснил во время процесса, что женщина получила травму из-за неосторожности и не доказала, что её укусил чужой пёс.Судья заслушал свидетелей произошедшего. В результате требования пострадавшей удовлетворены частично. В её пользу взыскали 50 тысяч рублей и судебные издержки.Напомним, что по закону владелец собаки, выгуливающий животное без поводка в общественном месте, несет ответственность в случае причинения вреда.