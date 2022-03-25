В Гороховце 30-летнего местного жителя обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В декабре прошлого года полицейские патрульно-постовой службы полиции Гороховецкого

В Гороховце 30-летнего местного жителя обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В декабре прошлого года полицейские патрульно-постовой службы полиции Гороховецкого Отделения МВД обратили внимание на мужчину в неадекватном состоянии. Сотрудники ППСП нашли полимерный пакет с порошком белого цвета и бумажный сверток с веществом растительного происхождения. в рюкзаке мужчины. По результатам экспертизы в изъятом полимерном