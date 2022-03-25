Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела...

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Гороховец. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.Как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области, в декабре прошлого года полицейские патрульно-постовой службы полиции Гороховецкого Отделения МВД, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на находящегося в неадекватном состоянии мужчину. При личном досмотре в рюкзаке местного жителя сотрудники ППСп обнаружили полимерный пакет с порошком белого цвета и бумажный сверток с веществом растительного происхождения.По результатам экспертизы в изъятом полимерном пакетике хранилось наркотическое вещество синтетического происхождения массой 1,28 грамма, в бумажном свертке – более 5 грамм марихуаны.Наркотики мужчина приобрел через тайник-закладку и хранил для личного потребления.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/