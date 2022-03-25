Краденное вернули потерпевшему. Приговор в законную силу пока не вступил.

В Кольчугине мужчина угнал чужой автомобиль, чтобы использовать его в качестве «донора» запчастей. Вскрыв центральный замок, злоумышленник завёл его и перегнал в гараж.«Из похищенной машины фигурант вытащил магнитолу, четыре музыкальных колонки, усилитель, акустические провода, гаечные ключи, дефлектор, запаску, аккумулятор и дворники. Материальный ущерб составил 151 тысячу рублей», - рассказали в пресс-службе Кольчугинского городского суда.Полиция нашла преступника. На суде он признал свою вину. Обвиняемого приговорили к 440 часам обязательных работ.Краденное вернули потерпевшему. Приговор в законную силу пока не вступил.