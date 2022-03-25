В Ковровском районе мужчина повредил чужой автомобиль из-за ссоры с супругой. Установлено, что в январе текущего года мужчина нанес удары ногой по дверям припаркованного около магазина

В Ковровском районе мужчина повредил чужой автомобиль из-за ссоры с супругой. Установлено, что в январе текущего года мужчина нанес удары ногой по дверям припаркованного около магазина легкового автомобиля, а также несколько ударов рукой по крыше авто. Очевидцы произошедшего попытались прекратить действия мужчины, после чего он скрылся. «Владелец иномарки обратился в полицию. Показания свидетелей помогли полицейским