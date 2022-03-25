Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Гороховецкий районный суд приговорил 57-летнего мужчину к условному сроку за хаотичную стрельбу по компании молодых людей. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Ночью 1 августа прошлого года пьяный житель деревни Кожино попытался завязать беседу с местной молодёжью. Разговор не задался. Мужчина взял охотничье ружьё и два раза пальнул в воздух. Ещё один выстрел пришёлся в сторону ребят и один - в сторону церкви.Действия фигуранта квалифицировали как грубое нарушение общественного порядка. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Приговор - два года колонии.«С учетом того, что подсудимый чист перед законом, преступление совершил впервые, тяжких последствий не наступило, потерпевшие на строгом наказании не настаивали, имеется ряд смягчающих обстоятельств, назначенное наказание решено считать условным», - уточнили в Гороховецком районном суде.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.