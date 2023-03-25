25 марта 2023 года особый день поминовения усопших. Как правильно провести Третью Родительскую...

25 марта 2023 года особый день поминовения усопших. Как правильно провести Третью Родительскую субботу?25 марта 2023 года Православная Церковь отмечает Третью Родительскую субботу Великого поста – особый день поминовения усопших.Во время будних дней Великого поста обычная Литургия не совершается, если нет большого праздника, соответственно, и литургическое поминовение усопших тоже происходит реже.Чтобы не лишать усопших нашей соборной молитвы о них, Церковь установила три особых дня для их сугубого поминовения. Это субботы 2-й, 3-й и 4-й недель поста.В этот день в храм можно принести постные продукты для поминовения. В Родительскую субботу верующие стараются помочь нуждающимся и не отказывать в милостыне тем, кто ее просит.В эти дни можно прийти на Литургию и молиться за усопших. То есть не просто подать записку об упокоении или заказать сорокоуст, а лично принять участие в общей молитве.Помимо похода в храм, в родительскую субботу принято печь блины. Первый оставляют для умершего, а остальные едят в кругу семьи.Рекомендовано небольшую часть принести в храм или раздать бедным. Так человек может помянуть близких, которых Церковь по своим канонам помянуть не может (это некрещеные и самоубийцы).В родительскую субботу также принято устраивать поминальный ужин, на котором вспоминают усопших родственников. Перед трапезой нужно прочитать молитву.Священники рекомендуют провести родительскую субботу в тихом кругу семьи. Этот день лучше использовать как возможность сблизиться с родными и вспомнить усопшего молитвой и добрым словом.Фото pxfuel.com