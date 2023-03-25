Какая профессия оказалась самой высокооплачиваемой во Владимирской области? Во Владимирской...

Какая профессия оказалась самой высокооплачиваемой во Владимирской области?Во Владимирской области самой доходной оказалась работа в производстве. Такие выводы следуют из рейтинга зарплат в различных отраслях деятельности, составленного РИА Рейтинг.Но даже самые доходные профессии отодвигают регион в самый конец списка. Владимирская область по зарплатам в наиболее высокооплачиваемых профессиях находится на 67 месте в России, средняя зарплата в самой доходной отрасли - производстве - 51 тысяча рублей в месяц.Самые высокооплачиваемые сферы – банки и финансовые услуги. В Москве представители профессии получают в среднем 224 тыс. рублей.Если сравнивать с Московской областью, то она занимает 24 место в рейтинге, со средней зарплатой 90 тысяч рублей.На втором месте – добывающая отрасль на Сахалине. Замыкает тройку добыча нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе.Фото pxfuel.com