Звезда Мажора не выставляет свою личную жизнь напоказ

Звезда "Мажора" не выставляет свою личную жизнь напоказЛюбовь Аксенова полюбилась зрителям благодаря сериалам "Мажор", "Содержанки", "Бывшие". За годы своей творческой карьеры она сыграла десятки ярких ролей и подарила публике множество пикантных сцен со своим участием. Но несмотря на большое число воздыхателей, личную жизнь артистки нельзя назвать бурной. Она уже много лет состоит в браке с единственным мужем и тщательно оберегает свое тихое счастье.Любовь Аксенова выросла в семье, никак не связанной с киноиндустрией. Тем не менее она с ранних лет проявляла творческие способности и с первой попытки поступила в ГИТИС сразу после окончания школы. Кроме того, актрисе на редкость быстро удалось добиться успеха в карьере. Уже к третьему курсу она дебютировала в сериале "Детективы", а через пару лет снялась в мистической драме "Закрытая школа" и стала узнаваемой.Сегодня Любовь Аксенова является одной из самых востребованных актрис российского кино. Несмотря на это, о ее личной жизни известно не так много. Звезда не любит рассказывать о своих любовных делах, поэтому некоторые даже не догадываются, что она давно замужем.Своего будущего супруга, продюсера и фотографа Павла Аксенова, артистка встретила на премьере короткометражки "Шиповник" в 2012 году. Влюбленные практически не расставались с момента знакомства и отправились в загс уже спустя три месяца. Брак оказался настолько счастливым, что в 2020 году Аксенова вышла за своего мужа во второй раз. Супруги организовали яркое торжество и церемонию бракосочетания в Индии с самыми близкими.Муж актрисы ведет непубличный образ жизни и редко появляется вместе с ней на светских мероприятиях. Однако к работе жены Павел относится совершенно спокойно. Невооруженным глазом видно, насколько тепло и трепетно супруги относятся друг к другу. Однако детей в этой счастливой семье пока не появилось. Любовь продолжает активно строить карьеру и не торопится стать мамой.