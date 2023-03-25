Экономика Владимирской области оказалась одной из самых импортозависимых в России. Институт...

Экономика Владимирской области оказалась одной из самых импортозависимых в России.Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ сделал рейтинг российских регионов по уровню импортозависимости. Расчеты экспертов базировались на данных ЦБ о доле импорта из объявивших санкции стран в общей стоимости конечной продукции отраслей.Владимирская область оказалась на пятом месте в рейтинге вслед за Калужской, Ульяновской, Самарской областями и Татарстаном.Больше всего зависят от поставок комплектующих и технологических решений из-за рубежа: автомобилестроение (25% импорта); производство резиновых и пластмассовых изделий (18%); производство прочих транспортных средств (16%); машины и оборудование (15%); фармацевтика (15%).По мнению экспертов, дальнейшее развитие регионов с высокой импортозависимостью определится успешностью привлечения замещающих инвестиций из дружественных стран, а также от участия в конкуренции за новые федеральные ресурсы на обеспечение технологического суверенитета.Фото pxfuel.com