Из безработных в бизнесмены: как во Владимирской области помогают в реализации собственного...

Из безработных в бизнесмены: как во Владимирской области помогают в реализации собственного дела?В Камешковском филиале Центра занятости состоялось заседание экспертной комиссии по защите бизнес-плана безработными в целях получения единовременной финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности.Претенденты представили проекты по открытию собственного дела: это студия ногтевого сервиса и изготовление вязаных игрушек из пряжи. Все необходимые навыки для работы в выбранной сфере деятельности у претендентов есть.Члены комиссии отметили, что бизнес-идеи хорошо проработаны, отражают цели и задачи на ближайший период, дано конкретное описание оказываемых услуг. У выбранных видов деятельности достаточно высокая востребованность для Камешковского района.По итогам заседания комиссией было принято решение рекомендовать реализацию бизнес-планов и предоставить безработным гражданам единовременную финансовую помощь при условии государственной регистрации предпринимательской деятельности.Фото pxfuel.com