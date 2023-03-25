Суд признал, что врач совершил ошибку, сняв гипс раньше времени, и взыскал с медучреждения компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

В Коврове больницу оштрафовали за ошибочный диагноз. По данным пресс-службы Ковровского городского суда, женщина подала в суд на ГКУЗ ВО «Ковровская городская больница №2» и потребовала компенсацию морального вреда в пользу своего несовершеннолетнего сына.По словам истца, в 2019 году ее сын получил травму ноги. В травмпункте ГБУЗ ВО ЦГБ г. Коврова ему поставили диагноз, наложили гипс и направили на лечение в поликлинику по месту жительства. Однако при осмотре рентгеновского снимка врач ГКУЗ ВО «Ковровская городская больница №2» не обнаружил перелома, снял повязку и отправил ребенка домой. После этого нога мальчика начала синеть и опухать, и ему снова наложили гипс в Ковровской ЦГБ.Суд признал, что врач совершил ошибку, сняв гипс раньше времени, и взыскал с медучреждения компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.