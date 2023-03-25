Погода во Владимирской области на 26 марта: дожди затянутся еще на два дня Завтра, 26 марта,...

Погода во Владимирской области на 26 марта: дожди затянутся еще на два дняЗавтра, 26 марта, погода во Владимире и области будет пасмурная, пройдет дождь.Температура воздуха повысится до +8°C днем. Ночью столбик термометра опустится до +2°C.Ветер юго-восточный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 734 до 739 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое. Внимательно наблюдали за прилётом птиц: если первым из перелётных птиц прилетит жаворонок, значит быть теплу, а если зяблик — будет холодная погода.Фото pxfuel.com