Овсяное молоко – полезная замена молоку от коровы.

Овсяное молоко – полезная замена молоку от коровы.На полках супермаркетов в последние пару лет появилась альтернатива привычному нам коровьему молоку. Кокосовое, миндальное, овсяное молоко поселились в холодильниках многих из тех, кто следит за своим здоровьем. Но в чем же заключается польза овсяного молока?со ссылкой на диетолога Валерию Лавски рассказал о том, что клетчатка в составе овсяного молока благотворно влияет на работу кишечника и очищает организм.Также напиток будет полезен для профилактики диабета и заболеваний сердечно сосудистой системы.Кроме того, полезноовсяное молокои для тех кто соблюдает диету: всего 45 кал на 100 мл молока. Ну а витамины группы Б и магний, которые содержится в овсяном молоке помогут печени лучше работать, а это также позволит справиться с лишним весом.В Сети также уже неоднократно был назван и главный плюс альтернативного молока. Благодаря своему растительному происхождению, овсяное молоко можно употреблять веганам и людям, страдающим от лактозной непереносимости.Стоит на него обратить внимание и тем, кто безрезультатно борется с акне. По отзывам тех, кто перешел на употребление овсяного молока, их кожа стала заметно чище, а припухлости и синяки под глазами заметно посветлели.