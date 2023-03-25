С 3 апреля 2023 года въезд в Муром для большегрузов будет закрыт.
С 3 апреля по 2 мая въезд в...
С 3 апреля 2023 года въезд в Муром для большегрузов будет закрыт.
С 3 апреля по 2 мая въезд в Муром для грузовиков будет закрыт, такое постановление подписал глава округа Евгений Рычков, сообщается на сайте местной администрации.
Все большегрузы будут проезжать в объезд города. Таким образом власти хотят сохранить асфальт на дорогах в период весеннего половодья.
Под запрет попадают все грузовые автомобили с превышением нагрузки в шесть тонн на каждую ось.
Есть исключения из данного запрета:
международные перевозки,
пассажирские автобусы,
фуры, груженые продуктами, животными, лекарствами, ГСМ, семенами, удобрениями, почтой. А также может ехать и спецтехника, занимающаяся капитальным ремонтом дорог.
Фото www.pxfuel.com