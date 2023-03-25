Расследование по делу 36-летнего жителя Гороховецкого района завершилось. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Мужчина попался на грабеже и хранении наркотических средств.

Расследование по делу 36-летнего жителя Гороховецкого района завершилось. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Мужчина попался на грабеже и хранении наркотических средств. Известно, что осенью 2022 года фигурант попытался выкрасть из магазина, расположенного в городе Гороховец, 5 комплектов постельного белья. Стоимость товара оценивают в 5 тысяч рублей. Кассир заметил похитителя и попытался того остановить