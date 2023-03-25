В каком случае могут отказать владимирским семьям в выдаче сертификата на бесплатный...

В каком случае могут отказать владимирским семьям в выдаче сертификата на бесплатный отдых?Владимирские семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, имеют право подать документы на бесплатный отдых. Ждать своей очереди в среднем приходится 3-4 года. С этого года у семей будут по-новому пересчитывать доход перед выдачей сертификатов на море, сообщила министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина.- Раньше семьям выдавали готовые путевки на море, предлагая только выбрать желаемую дату отдыха. При этом проверяли доходы за три последних месяца. Сейчас правила поменялись, и семьи получают сертификаты по 35 тысяч рублей на человека, которые можно потратить на отпуск. Перед этим проверяют доход семьи за последние 12 месяцев, как это делается при расчете единого универсального пособия, - рассказала Любовь Кукушкина.В этом случае даже если по факту в момент расчета семья является малоимущей, но за последний год были существенные финансовые поступления, соцзащита в праве отказать в выдаче сертификата.Фото pxfuel.com