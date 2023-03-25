Ковровская пиццерия “То-То” попала под расследование прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Заведение, расположенное на улице Строителей, посетили несколько человек,

Ковровская пиццерия “То-То” попала под расследование прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Заведение, расположенное на улице Строителей, посетили несколько человек, которых вскоре пришлось госпитализировать с признаками отравления. Заведение пришлось временно закрыть. В Роспотребнадзоре взяли несколько образцов пищевой продукции для экспертизы. После ее оценки в прокуратуре дадут оценку произошедшему. Кроме того, доследственная проверка организована СО