Во Владимирской области быстрее всего растут цены на услуги. Центробанк зафиксировал...

Во Владимирской области быстрее всего растут цены на услуги.Центробанк зафиксировал незначительное снижение темпов инфляции в сегменте продовольственных и непродовольственных товаров и рост цен на услуг.Февральская инфляция в годовом исчислении во Владимирской области снизилась до 11,9%. Об этом сообщили во владимирском отделении Центробанка РФ. Это весьма незначительное замедление темпов роста цен. Оно произошло за счет небольшого снижения инфляционной динамики в продуктовом сегменте и в сфере непродовольственных товаров.А вот стоимость услуг продолжила расти. Центробанк связывает это с повышающимся спросом на бронирование летнего отдыха и подорожанием запчастей для ремонта машин в автосервисах.Несмотря на статистическое замедление темпов инфляции, эксперты признают, что пока цены растут достаточно высокими темпами, но выражают надежду на их стабилизацию и даже небольшое снижение к середине года.«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — пояснила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.