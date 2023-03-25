Во Владимирской области срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на 3...
Во Владимирской области срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на 3 года.
Срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023-м, автоматически продлен на три года, сказал глава МВД Владимир Колокольцев.
Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение трех лет необходимости в замене «просроченных» водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически.
МВД России отмечает, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых водительских удостоверений. Поэтому продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 миллионам водителей в ближайшие 3 года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.
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