Во Владимирской области срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на 3...

Во Владимирской области срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на 3 года.Срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023-м, автоматически продлен на три года, сказал глава МВД Владимир Колокольцев.Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение трех лет необходимости в замене «просроченных» водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически.МВД России отмечает, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых водительских удостоверений. Поэтому продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 миллионам водителей в ближайшие 3 года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.Фото pxfuel