Исследование провели в США.

Исследование провели в США.Вопреки расхожему убеждению, сама по себе деменция не является болезнью – они лишь симптом более серьезного недуга, как правило, болезни Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона или Крейтцфельдта-Якоба.Характеризуется деменция прогрессирующим слабоумием, то есть утратой способности к умственной деятельности и получению новых знаний. Наиболее часто данный недуг встречается у людей старшего возраста, поэтому в народе называется старческим маразмом.Однако, как оказалось, у деменции есть симптом, который встречается у многих даже молодых людей, правда, он совсем неочевидный. Взаимосвязь обнаружили ученые, проводившие исследование в США.Как сообщает , калифорнийские ученые выяснили, что между частым дневным сном и деменцией существует взаимосвязь. В исследовании приняли участие 1400 добровольцев, за ними наблюдали в течение 14 лет.Эксперты выяснили, что люди, которые предпочитали часто спать в дневное время, через шесть лет зарабатывали деменцию. Сомнолога Михаил Полуэктов в интервью изданию "Вечерняя Москва" подчеркнул, что оснований не доверять эксперименту нет.Меж тем, специалист отметил, что исследование не выявило прямой причинно-следственной связи. По его словам, вполне вероятно, что у части людей деменция возникла еще до начала исследований, а дневной сон стал лишь ранним проявлением недуга.