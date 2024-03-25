18-летний житель Александровского района, склонивший несовершеннолетних к употреблению наркотиков,...

18-летний житель Александровского района, склонивший несовершеннолетних к употреблению наркотиков, сядет в тюрьмуВ отношении 18-летнего жителя Александровского района вынесен приговор.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, в сентябре 2023 года обвиняемый, который употреблял наркотик, в ходе общения со своими несовершеннолетними знакомыми предлагал попробовать запрещенные вещества.В результате чего, трое несовершеннолетних согласились и употребили наркотик вместе с ним. О данном факте в правоохранительные органы сообщила несовершеннолетняя, которая отказалась и оказалась очевидцем произошедшего.В итоге виновного наказали. Он сядет в колонию общего режима на 2,5 года.Фото: СУ СК России по Владимирской области