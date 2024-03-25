И не просто угостил, а настойчиво предлагал и показал, как употреблять запрещенные вещества. Недавно молодого злоумышленника судили, рассказали в Следкоме области. 18-летнего жителя

И не просто угостил, а настойчиво предлагал и показал, как употреблять запрещенные вещества. Недавно молодого злоумышленника судили, рассказали в Следкоме области. 18-летнего жителя Александровского района признали виновным в склонении двух и более несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ. Установлено, что преступление произошло в сентябре прошлого года. Из пресс-релиза Следственного комитета области Обвиняемый, являющийся потребителем наркотических средств,