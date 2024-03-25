В отношении жителя Александровского района возбуждено уголовное дело.

Осенью 2023 года житель Александровского района, употреблявший запрещённые вещества, общался со своими друзьями. Он стал предлагать несовершеннолетним товарищам попробовать наркотики.Трое участников компании согласились и употребили психотропы. В полицию сообщила отказавшаяся от наркотика несовершеннолетняя девушка. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, обвиняемому вынесли приговор на 2,5 года в колонии общего режима.