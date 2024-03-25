В отношении жителя Александровского района возбуждено уголовное дело.
Осенью 2023 года житель Александровского района, употреблявший запрещённые вещества, общался со своими друзьями. Он стал предлагать несовершеннолетним товарищам попробовать наркотики.
Трое участников компании согласились и употребили психотропы. В полицию сообщила отказавшаяся от наркотика несовершеннолетняя девушка. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, обвиняемому вынесли приговор на 2,5 года в колонии общего режима.