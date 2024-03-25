С 24 по 26 марта во Владимирской области пройдет магнитная буря.

Согласно сводкам gismeteo, в период с 24 по 26 марта ожидается магнитная буря мощностью до шести баллов, которая затронет Владимирскую область. Наиболее сильные возмущения ожидаются в понедельник, 25 марта, когда магнитную бурю оценивают в шесть баллов. В воскресенье и вторник, 24 и 26 марта соответственно, возмущения будут на уровне пяти баллов. После этого ожидается появление слабых волн мощностью до трех баллов.В связи с этим, метеозависимые люди в указанные дни могут столкнуться с такими проблемами, как головная боль, изменения давления, болезненность суставов и бессонница. Они должны быть особенно внимательны и заботиться о своем здоровье во время данного периода.