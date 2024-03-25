В последнем выпуске шоу Новая битва экстрасенсов Дима Билан узнал от ясновидящей о предстоящем отцовстве. Это приятное откровение принесло исполнителю радость – он не скрывал восторга.

В последнем выпуске шоу "Новая битва экстрасенсов" Дима Билан узнал от ясновидящей о предстоящем отцовстве. Это приятное откровение принесло исполнителю радость – он не скрывал восторга.В рамках второго сезона шоу, участники проходили через различные испытания, включая "Багажник", "Ширма" и "Мистер Х", где главным героем стал сам Дима Билан. Певец, который интересовался мистическим проектом, оказался на съемках и столкнулся с неожиданными откровениями.Первый участник, вампир Артем Краснов, поразил Билана своими словами о некоем "Джокере", заключившем сделку с темными силами, которая принесла несчастье двум людям. Краснов также упомянул, что и сам певец мог стать жертвой этой сделки. Дима предположил, что речь может идти о его бывшем продюсере Юрии Айзеншписе, согласившись с описанием конкурсанта.Кроме того, ясновидящая Лиза Петрова увидела в прошлом певца его бывшую возлюбленную, описав ее как загадочную и сложную личность. Дима признал, что эта любовь была необычной и таинственной, но до сих пор остается неразгаданной.Петрова уверена, что исполнитель не может отпустить эту связь и призвала его оставить прошлое позади и двигаться вперед. Она также предсказала, что у Димы будет ребенок через год-два. Это вызвало у исполнителя удивление и радостные эмоции.