58-летнего жителя Владимира подозревают в присвоении денег с использованием служебного положения. Дело в том, что пока мужчина работал председателем ТСЖ, со счета организации пропадали

58-летнего жителя Владимира подозревают в присвоении денег с использованием служебного положения. Дело в том, что пока мужчина работал председателем ТСЖ, со счета организации пропадали средства. По предварительным данным, с 2019 года по май 2023 года председатель товарищества собственников жилья снимал со счета ТСЖ деньги и тратил их на свои личные нужды. В общей сложности мужчина