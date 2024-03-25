Регион вместе со всей страной скорбит по погибшим в ходе ужасающего террористического акта в «Крокус Сити холле». Все события развернулись вечером в минувшую пятницу. Ровно в 23:00 того же дня

Регион вместе со всей страной скорбит по погибшим в ходе ужасающего террористического акта в «Крокус Сити холле». Все события развернулись вечером в минувшую пятницу. Ровно в 23:00 того же дня губернатор области опубликовал пост в социальных сетях. Судя по нему, информации о пострадавших из региона на тот момент у властей не имелось. Александр Авдеев, губернатор