Рабочую поездку в Курскую область чиновник совершил вместе с военкомом областного центра Виктором Молодановым.

Дмитрий Наумов передал бойцам спецоперации гуманитарную помощь. Рабочую поездку в Курскую область чиновник совершил вместе с военкомом областного центра Виктором Молодановым. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации Владимира.В составе гуманитарного груза продукты питания, маскировочные сети, бензогенератор и другие вещи, необходимые солдатам. Кстати, список пополнила местная уникальная разработка – сухой душ. По словам мэра города, в ближайшее время регион сформирует новую гумпомощь.Ранее АиФ Владимир о том, как от Владимирской области в зону СВО прибыли матрасы и кровати.