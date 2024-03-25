Такое решение следует после проверки Муромской городской прокуратуры.

Дорожников Владимира подозревают в антиконкурентном сговоре. Такое решение следует после проверки Муромской городской прокуратуры.В центре внимания оказался документ в аукционе, который разместила МБУ «Благоустройство» в ЕИС в сфере закупок. В нём были размещены заведомо невыполнимые или трудновыполнимые условия. Выложен он был ещё в декабре 2021 года.Контракт был заключён с организацией «Дорожник-1», за ней следил «Муромстройзаказчик», а учредителем стало УЖКХ администрации округ Муром. В условиях было прописано, что подрядчик должен в течение недели уложить плитку, но прокуратура выяснила, что по факту «Дорожнику» понадобилось 330 дней.Заказчик никаких мер к расторжению договора не принимал. УФАС России объявило это решение антиконкурентным соглашением. Цель такого документа – не допустить никого из хозяйствующих субъектов к торгам.