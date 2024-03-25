Главный городской садовник Ирина Кузьменко рассказала, что ждет Владимир в грядущем «зеленом»...

Главный городской садовник Ирина Кузьменко рассказала, что ждет Владимир в грядущем «зеленом» сезонеВо Владимире появился главный городской садовник. Пост заняла Ирина Кузьменко. Ранее она была заместителем начальника управления по охране окружающей среды администрации Владимира.Что же ждет областную столицу в грядущем "зеленом" сезоне? И сможет ли Владимир превратиться в "город-сад"? Ирина Кузьменко стала гостем нашей студии.