Мошенники становятся всё изобретательнее, на их удочку попадаются не только люди старшего возраста, но и молодёжь. Какие схемы используют злоумышленники? Как уберечь свои деньги и главное

Мошенники становятся всё изобретательнее, на их удочку попадаются не только люди старшего возраста, но и молодёжь. Какие схемы используют злоумышленники? Как уберечь свои деньги и главное – нервы? В студии “Шестого канала” об этом рассказал начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области Артём Карлов. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!