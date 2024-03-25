«Каждый - мысленно с Красногорском»: владимирцы несут цветы в память о жертвах теракта Все эти дни...

«Каждый - мысленно с Красногорском»: владимирцы несут цветы в память о жертвах терактаВсе эти дни жители региона несли цветы в память о жертвах террористического акта в Крокус-сити- холле. Во Владимире люди приходили на площадь Победы и к мемориалу "Скорбящие ангелы" на Октябрьском проспекте. Слово - Фёдору Лалакину.Поминальные лампады, цветы, игрушки. В память о тех, кто погиб во время теракте в Крокус Сити Холле. Владимирцы несут венки, красные гвоздики, памятные таблички к мемориалу "Скорбящие ангелы" на Октябрьском проспекте. Поток не прекращается ни на минуту.Евгений Варенцов, заместитель председателя Владимирского регионального отделения ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел РФ:- Мы - ветераны боевых действий - осуждаем этот гнусный поступок террористов. Это просто нельзя выразить словами...Мирные граждане, дети пострадали...я не знаю, как вообще, кто это были? Люди, нелюди, но время покажет, органы правопорядка разберутся.Почтить память жертв этого страшного преступления идут активисты общественных организаций, ветераны, представители молодежных объединений...Каждый - мысленно с Красногорском. Боль и скорбь разделяет вся Владимирская область.Наталья Адамович, председатель Владимирского регионального отделения семей погибших защитников отечества:- Мы соболезнуем всем семьям погибших, которые потеряли своих родных и близких. Желаем быстрейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в тяжелом состоянии в больницах города Москвы. И мы сегодня пришли сюда, чтобы отдать дань памяти всем погибшим.Стихийные мемориалы появились и в районах. Этот - в Александрове. Его организовали фельдшеры Александровской районной больницы. Их идею поддержал весь коллектив.24 марта - День общенационального траура.Как подчеркнул в своём обращении Президент: "наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны- быть вместе. В одном строю".Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".