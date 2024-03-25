Учащийся десятого класса СОШ №14 Коврова Александр Назаров стал призёром Национальной Технологической Олимпиады по направлению «Автоматизация бизнес-процессов».

Учащийся десятого класса СОШ №14 Коврова Александр Назаров стал призёром Национальной Технологической Олимпиады по направлению «Автоматизация бизнес-процессов». Об этом рассказала Минобразования Владимирской области.Финальный этап соревнования проходил в Москве с 11 по 15 марта. Наш земляк показал хороший результат и получил возможность без экзаменов поступить в один из лучших вузов России. Кроме того, Александру Назарову дали грант в 50 тыс. рублей.Жители региона поздравляют ковровского школьника и его учителя информатики Дмитрия Шорохова с успехом.