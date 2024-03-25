“Миролюбивая натура“: владимирская собачка Боня ищет любящего хозяина А теперь наша постоянная...

“Миролюбивая натура“: владимирская собачка Боня ищет любящего хозяинаА теперь наша постоянная рубрика "Хочу домой". Доброго и заботливого хозяина ищет собака Боня.Волонтеры пишут о ней так: добрая и миролюбивая, но смелая натура и большая затейница. Настоящее сокровище для будущих хозяев. На прогулках слушается и ведет себя, как примерная девочка. Боня молода, стерилизована, привита и имеет ветеринарный паспорт.Телефон волонтера: 8-904-596-82-77