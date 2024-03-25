Информация об этом следует на сайте государственных закупок.

Муромский Окский парк власти облагоустроят за 191 миллион рублей. Информация об этом следует на сайте государственных закупок.Работы поделены пополам между организаций «СВО-Строй» и «Дорожник-2». Подрядчикам предстоит выложить плиткой пешеходные дорожки и центральную аллею.Кроме того, строители поставят в игровой зоне качели, канатный комплекс, игровые домики и детские площадки. У входа посетителей будут радовать фонтаны и арт-объекты. Также для жителей и гостей города будет работать сцена и новые кафе.Одна из площадок будет оборудована под место для катания на роликовых коньках. Зимой здесь же можно будет покататься на катке на обычных коньках.