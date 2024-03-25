Информация об этом следует на сайте государственных закупок.
Муромский Окский парк власти облагоустроят за 191 миллион рублей. Информация об этом следует на сайте государственных закупок.
Работы поделены пополам между организаций «СВО-Строй» и «Дорожник-2». Подрядчикам предстоит выложить плиткой пешеходные дорожки и центральную аллею.
Кроме того, строители поставят в игровой зоне качели, канатный комплекс, игровые домики и детские площадки. У входа посетителей будут радовать фонтаны и арт-объекты. Также для жителей и гостей города будет работать сцена и новые кафе.
Одна из площадок будет оборудована под место для катания на роликовых коньках. Зимой здесь же можно будет покататься на катке на обычных коньках.