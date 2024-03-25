На данный момент идёт поиск подрядчика, контракт уже опубликован на сайте госзакупок.

На борьбу с непарным шёлкопрядом власти Владимира отдадут более 8,7 миллионов рублей. На данный момент идёт поиск подрядчика, контракт уже опубликован на сайте госзакупок.Тому, кто возьмётся за работу, будет необходимо обработать 3641 гектар на территории Гусевского лесничества. Именно здесь зафиксированы очаги непарного шёлкопряда. Подавить численность насекомого подрядчику нужно до 1 июля этого года.Перед работами организация осмотрит местность и по необходимости оповестит граждан с помощью СМИ.