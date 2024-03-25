ФАС и прокуратура обратили внимание на развалившуюся плитку в Муроме.

Прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратили внимание на проблему разрушающейся плитки в городе Муром. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в понедельник, 25 марта.Администрация округа заключила договор с компанией под названием «Дорожник-1» после результатов торгов. Согласно условиям закупок, установка плитки должна была быть завершена в течение недели. Это ограничило конкуренцию и количество участников в закупках.Согласно контракту, работы должны были быть выполнены к 3 января 2022 года. Однако подрядчик затянул выполнение работ на 190-330 дней. Тем не менее, заказчик (мэрия) не расторгла договор с компанией и не включила ее в реестр недобросовестных поставщиков.Кроме того, помимо невыполнения работ в срок, плитка была уложена криво. Исправление этих дефектов произошло лишь в июле 2023 года. Тем не менее, чиновники и служба стройконтроля приняли окончательное благоустройство без замечаний.