Народные приметы на 26 марта. Что нужно сделать в Никифоров день, чтобы обрести крепкое...

Народные приметы на 26 марта. Что нужно сделать в Никифоров день, чтобы обрести крепкое здоровье?Во вторник, 26 марта 2024 года, православные христиане вспоминают день перенесения мощей святителя Никифора Исповедника в церковь Святой Софии в Константинополе.Преподобный родился во второй половине 18 века в праведной семье, всю свою жизнь он посвятил религии. Устав от светской жизни, он ушел в монастырь, где пребывал в молитве, изучении Священного писания и посте. После кончины он оставил потомкам храм, монастырь и многочисленные догматические и исторические труды. Когда мощи патриарха были обретены, они оказались нетленными.В народе 26 марта называли Никифоров день. Наши предки замечали, что с этой даты солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. Поэтому хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища.На Руси медведь считался человеком, только в другом облике; недаром существует множество легенд о превращении медведя в человека — и наоборот. Крестьяне считали, что у него «людские глаза», он умеет ходить на двух ногах и понимает речь. По приметам, в этот день медведь на другой бок переворачивается, то есть выходит из спячки, а вода становится целебной.Что можно и нельзя делать в Никифоров день?- Рекомендуется пить больше воды, а также помыться. Желательно долго полежать в ванной или постоять под душем. Наши предки верили, что в Никифоров день вода обладает целебной силой: болезни отведет и здоровья прибавит.- Запрещалось в этот день обижать и ругать, а тем более бить животных – считалось, что это может привести к неудаче.- Можно сходить на рыбалку, так как по последнему льду хорошо будут клевать судак, щука, плотва, язь и окунь. Во многих домах в Никифоров день было послабление в постной еде, хозяйки варили уху и пекли пироги с рыбной начинкой. Но необходимо быть осторожным, так как лед в это время года уже не крепкий. Не заходите далеко и соблюдайте правила безопасности.- Не следует рассказывать окружающим о неприятных снах, так как они могут сбыться. Если вам приснился кошмар, включите кран с водой и скажите «куда вода, - туда и сон», и не думайте о плохом.Народные приметы на 26 марта:- Увидеть гусей – к богатому урожаю, если они еще и шипят – значит, лето призывают, а если гусь вас ущипнул – ждите кардинальных перемен в жизни.- Туман - лето будет дождливым.- Если случилась гроза, нужно смотреть, откуда дует ветер. Если с юга, то весна и лето будут теплыми, а если с севера, то холодными.- Мыши в полях и на огородах неожиданно пропали - к сильному половодью.Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений