По поручению Правительства Владимирской области в регионе усилены меры безопасности Силовики...

По поручению Правительства Владимирской области в регионе усилены меры безопасностиСиловики продолжают расследование теракта в подмосковном Красногорске. Атака в Крокус сити стала тяжелейшей трагедией для страны. Глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких выразил Президент Владимир Путин.Глава государства подчеркнул: "покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу".Напомним, 24 марта стало в России днём общенационального траура. На административных зданиях в 33-ем регионе были приспущены государственные флаги. В городах области на баннерах - изображения горящей свечи. В храмах Владимирской епархии проходят панихиды. Были отменены все массовые мероприятия.По поручению правительства области усилены меры безопасности. Ограничен доступ в детские учреждения. Коррективы в программы в День траура внесли все учреждения культуры.