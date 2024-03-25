Председатель Законодательного Собрания Владимирской области обратилась со словами поддержки после...

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области обратилась со словами поддержки после теракта в КрасногорскеСо словами поддержки после теракта в Красногорске обратилась Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Страшная трагедия произошла в "Крокус сити холле". Потерявшие всякую человечность подонки совершили массовое убийство мирных граждан. Это ужасно. Это трудно принять. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим. Весь наш народ в эти минуты переживает за вас.