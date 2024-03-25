Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова рассказала, какие...

Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова рассказала, какие направления в экономике региона стали стратегическимиВладимирская область - лидер по объёму промышленного производства и инвестициям. Экономика работает - это отразил в отчёте губернатор Александр Авдеев.Какие направления стали стратегическими? Об этом в интервью Вестям рассказала Ольга Хохлова, - председатель Законодательного собрания региона.