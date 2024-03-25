Работники Горьковской железной дороги проведут плановые работы по капитальному ремонту пути перегона Чулково – Гороховец во Владимирской области с 11 по 22 апреля 2024 года.

Работники Горьковской железной дороги проведут плановые работы по капитальному ремонту пути перегона Чулково – Гороховец во Владимирской области с 11 по 22 апреля 2024 года.В течение этого времени планируется отремонтировать почти 11 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.Обращаем внимание пассажиров, что в связи с проведением работ с 11 по 22 апреля вносятся корректировки в расписание скоростных поездов «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Москва, а также пассажирских поездов №35/36 Нижний Новгород – Москва, №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург, №37/237 сообщением Нижний Новгород – Имеретинский Курорт, №138/238 Кисловодск – Нижний Новгород, №31/32 сообщением Киров – Москва, №9/10 сообщением Москва – Владивосток, №48/47 и №63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург и других.Компания просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании поездов.Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».Напомним, путеремонтная кампания откроется в апреле 2024 года. В этом году планируется капитально отремонтировать более 370 км пути. Кроме того, будет произведена замена 135 стрелочных переводов.