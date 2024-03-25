“Россия всегда возвращает такие долги”: губернатор Владимирской области выразил соболезнования...

“Россия всегда возвращает такие долги”: губернатор Владимирской области выразил соболезнования близким погибших при терактеТеракт в концертном зале "Крокус- сити- холл" унёс жизни мирных людей, в том числе детей. Соболезнования близким жертв этого чудовищного преступления выразил губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы на связи с оперативным штабом. Все во Владимирской области соболезнуют семьям, чьи близкие не вернулись домой. Всем сердцем желаем скорейшего выздоровления раненым. Готовы по первому зову придти на помощь. Органы безопасности, правоохранители работают в усиленном режиме. Трусов, которые в упор расстреливают безоружных, мирных людей, постигнет самое суровое наказание. Ответят за каждую покалеченную жизнь. Россия всегда возвращает такие долги.