С 25 по 30 марта во Владимире проходит XIV Всероссийский фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад», сообщили в правительстве области. На праздник приехали театральные

С 25 по 30 марта во Владимире проходит XIV Всероссийский фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад», сообщили в правительстве области. На праздник приехали театральные студии из разных регионов страны. Каждый коллектив привез свой спектакль, который можно будет увидеть совершенно бесплатно. Основная фестивальная площадка – школа №22. Здесь представления покажут молодые актеры из Владимирской области, Санкт-Петербурга,